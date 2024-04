Energia, stop al mercato tutelato. Bellotti (A2A): "Scegliere consapevolmente"

Energia, fine del mercato tutelato. Bellotti (A2A): "L'importanza di una scelta consapevole"

E' una vera e propria rivoluzione per il settore dell'energia la fine del mercato tutelato della luce. La data da segnarsi in rosso è quella dell'1 luglio. In quel giorno circa il 15 per cento dei clienti di tutta Italia, ovvero coloro che hanno attualmente un contratto di mercato tutelato, vedranno subentrare un nuovo fornitore in regime di mercato libero. Per comprendere meglio le conseguenze di questo passaggio epocale e capire cosa possono (o devono) fare i clienti, Affaritaliani.it Milano ha parlato con Paolo Bellotti, responsabile Marketing e Vendite di A2A Energia: "Siamo di fronte ad un momento di discontinuità. Per questo è importante informarsi per effettuare una scelta consapevole". L'intervista





Bellotti, cosa accadrà l'1 luglio e cosa dovranno fare i clienti che sono ancora nel mercato di maggior tutela?

Questi clienti vedranno subentrare un nuovo fornitore. Ovvero quel gestore che tramite meccanismi d'asta si è aggiudicato il pacchetto di clienti del proprio territorio. Un passaggio che avverrà senza alcun impatto sui clienti: a fine giugno giungerà una comunicazione dal fornitore uscente, seguita da una comunicazione del nuovo fornitore a luglio



Una volta giunte queste comunicazioni, il cliente come deve agire?

E' importante informarsi e prestare attenzione alle comunicazioni. Ed alla possibilità di eventuali scelte alternative. Rivolgendosi al mercato libero, infatti, i clienti potranno valutare le altre offerte disponibili e scegliere se continuare a mantenere la loro tariffa tutelata con il loro fornitore subentrante. Oppure se considerare di fare scelte differenti.

Quali sono gli aspetti che il cliente deve maggiormente considerare per valutare un cambio di operatore?

Tutto dipende dalle proprie esigenze. L'offerta di maggior tutela è caratterizzata da un prezzo che varia nel tempo in funzione dell'andamento del costo dell'energia. Ma un cliente potrebbe ad esempio prediligere la garanzia di una fornitura da fonti rinnovabili, cento per cento green. Oppure potrebbe avere l'esigenza di un prezzo fisso, che non vari di trimestre in trimestre a seconda delle quotazioni del Prezzo Unico Nazionale all'Ingrosso. Il mercato libero offre anche questa soluzione. Oppure, ancora, si potrebbe valutare una offerta che oltre all'energia elettrica comprenda anche altri servizi come la manutenzione della caldaia

Veniamo ad A2A: quali offerte state pensando per i clienti milanesi?

In linea con la nostra storia di attenzione alle esigenze dei clienti, abbiamo fatto un grande investimento per rafforzare i nostri presidi a livello territoriale e aiutare i clienti disorientati da questo momento di passaggio. La prima azione concreta è stata quella di attivare corner specifici nei centri commerciali ed in altri luoghi di aggregazione per fornire informazioni. Abbiamo inoltre attivato diversi touch point con personale al servizio. Poi, per chi sta valutando di passare dal mercato tutelato al mercato libero, abbiamo pensato una offerta ad hoc: A2A Start. Che consente di tenere fisso il prezzo per due anni, con in più l'azzeramento del canone annuale di 114 euro per due anni.