Fornitura di energia ad enti pubblici: A2A si aggiudica 9 lotti nella gara CONSIP

A2A, attraverso la controllata A2A Energia – società che opera nella vendita di energia elettrica, gas e servizi per l’efficienza energetica – si è aggiudicata 9 lotti nella gara CONSIP edizione 22 per la fornitura di energia elettrica agli enti pubblici. Al termine della procedura di gara, CONSIP ha comunicato ad A2A Energia e pubblicato l’assegnazione del lotto 2 (Lombardia, province di Milano e Lodi), lotto 3 (Lombardia, escluse le province di Milano e Lodi), lotto 6 (Emilia-Romagna), lotto 7 (Liguria e Sardegna), lotto 10 (Lazio, provincia di Roma), lotto 12 (Abruzzo e Molise), lotto 13 (Campania), lotto 16 (Sicilia) e lotto 17 (lotto Italia, riservato alle amministrazioni che gestiscono numerosi punti di fornitura dislocati su tutto il territorio nazionale). L’assegnazione riguarda un potenziale volume complessivo di oltre 7,8 TWh/anno, di cui fino al 50% (3,9 TWh/anno) di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Le convenzioni partiranno tra gennaio e marzo

La convenzione sarà attivata, per gli enti che ne faranno richiesta, a partire da fine gennaio 2025 per 5 lotti e dall’inizio di marzo per i restanti 4. Le singole forniture potranno avere durata di 12 o di 24 mesi. "A2A Energia si conferma per l’ottavo anno consecutivo un player di rilievo nella gara CONSIP e continua a crescere a livello nazionale con un numero maggiore di lotti aggiudicati, in particolare il Lotto Italia: forniremo energia agli enti di 12 regioni, fra le quali l’intera Lombardia in cui consolidiamo la nostra presenza” - commenta Andrea Cavallini, Amministratore Delegato di A2A Energia - “Con 7,8 TWh/anno di energia che metteremo a disposizione delle amministrazioni pubbliche proseguiamo nel nostro impegno per assicurare ai clienti un servizio di elevata qualità per le forniture a valori competitivi, offrendo la possibilità di scegliere energia certificata 100% green e contribuendo al processo di decarbonizzazione e alla transizione energetica del Paese”. Con questa ulteriore aggiudicazione A2A consolida il proprio ruolo di player nazionale per l’offerta di energia elettrica e gas in tutti i mercati e a clienti appartenenti a tutti i segmenti.