Il Natale di Milano si illumina con le installazioni di A2A

Anche quest’anno il Gruppo A2A contribuisce a rendere speciale il Natale di Milano con installazioni simboliche e luminose. Protagonista è “L’albero delle promesse”, parte della manifestazione “Il Natale degli Alberi” promossa dal Comune, che sarà affiancato da un’illuminazione suggestiva per donare luce e atmosfera alle festività.

Posizionato in Largo La Foppa, “L’albero delle promesse” è un albero vero, le cui radici saranno custodite in una teca, simbolo di protezione. Durante i fine settimana – 7, 8, 14, 15, 21, 22 dicembre, dalle 14 alle 20 – cittadini e visitatori potranno scrivere le loro intenzioni di azioni concrete per il futuro del Pianeta su bigliettini personalizzati che, una volta inseriti all’interno della teca, daranno vita a un effetto luminoso, raffigurando simbolicamente la linfa che nutre l’albero. Per A2A, come verrà raccontato in una palina dedicata, rappresenta il rinnovo della promessa di costante impegno per una vita sempre più rispettosa dell’ambiente, delle sue risorse e delle persone.

Parallelamente, via Meda – tra viale Tibaldi e via Pomponazzi – sarà illuminata da elementi circolari bianchi e azzurri, per richiamare la circolarità delle risorse in linea con il claim aziendale “Life is a Circle”. Entrambe le installazioni saranno visibili dal 6 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Al termine delle festività, l’albero sarà piantato presso una delle sedi del Gruppo o in altro luogo idoneo, a testimonianza dell’impegno della Società per l’economia circolare.