Le panchine rosse di A2A per sensibilizzare contro la violenza di genere

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne, istituita dall’Onu nel 1999 e celebrata ogni anno il 25 novembre, A2A rinnova il proprio impegno per sensibilizzare e promuovere la cultura del rispetto installando delle panchine rosse presso alcune delle sue sedi principali.

Posizionate presso la Fondazione AEM in Piazza Po a Milano, la sede AEB a Seregno le sedi di Brescia-Lamarmora, Milano-Olgettina e Milano-Zama, rappresentano un simbolo visibile e costante dell’importanza di prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere. Alcune di queste sono panchine “smart”: alimentate da energia solare, dispongono di punti di ricarica USB e wireless, oltre a un ripiano in cristallo fotovoltaico retroilluminato a LED. Una dimostrazione tangibile dell’integrazione tra sostenibilità tecnologica e responsabilità sociale.

Le panchine rosse si inseriscono in un’iniziativa più ampia di sensibilizzazione promossa dal Gruppo A2A in occasione della giornata. In linea con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 5 dell’ONU, legato alla parità di genere, l’azienda ha infatti avviato una serie di attività rivolte alla propria popolazione aziendale, tra cui la diffusione di volantini informativi con il numero antiviolenza 1522, una survey dedicata e azioni di sensibilizzazione sulle discriminazioni, molestie e violenze di genere sul luogo di lavoro.

Inoltre, il Gruppo ha illuminato di arancione la Caserma dei Carabinieri – Milano Moscova, come simbolo dei presidi di sicurezza per tutti i cittadini della Regione Lombardia e di contrasto ai reati di violenza di genere.