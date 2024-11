Milano Cortina 2026 e A2A: siglata la partnership per i Giochi olimpici e Paralimpici

La Fondazione Milano Cortina 2026 e A2A hanno firmato un accordo di collaborazione che celebra l’ingresso del gruppo tra i partner domestici dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Una partnership significativa, che sottolinea la volontà di A2A di avvicinarsi allo sport e prendere parte alla manifestazione sportiva che metterà l’Italia al centro del mondo. L’accordo si basa sulla condivisione dei valori sportivi, in nome del forte legame che entrambe le realtà hanno con i territori e con le comunità del Paese: A2A sostiene da sempre le iniziative che consentono la crescita dell’Italia e il suo prestigio a livello nazionale ed internazionale, con particolare attenzione ai luoghi in cui l’azienda ha iniziato il suo sviluppo. A2A fornisce soluzioni su misura per le persone e per le aziende, orientandosi e contribuendo ad un'economia più circolare.

Lo sport come opportunità di integrazione, crescita individuale, collettiva e di benessere

Un’intesa che racconta lo sport come un’opportunità di integrazione, crescita individuale, collettiva e di benessere: tutti valori in linea con l’impegno di A2A Life Company nel contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone e dell’ambiente che le circonda. La partnership verrà valorizzata e promossa con una campagna di comunicazione dedicata che prenderà il via il prossimo 24 novembre. Un progetto che ha come protagonista lo sport e gli atleti, rappresentati attraverso le silhouette azzurre che caratterizzano il mondo di A2A.

Vernier (Milano Cortina): "Oggi più di venti aziende partner, apriremo una nuova era per il Paese"

Il CEO di Milano Cortina 2026 Andrea Varnier: “Diamo il benvenuto ad A2A tra le aziende che hanno scelto di essere in prima linea in questo progetto. Oggi contiamo più di venti aziende partner e ogni nuovo ingresso ci conferma quanto il nostro sistema imprenditoriale senta sempre più il bisogno di avvicinarsi al mondo dello sport. Con Milano Cortina 2026 si aprirà una nuova era per il nostro Paese: l’eredità positiva che lasceremo alle prossime generazioni vedrà la firma di tutti i soggetti che ci hanno creduto veramente e oggi se ne aggiunge una nuova e significativa. I Giochi si realizzano solo con il lavoro di squadra. Stiamo costruendo una rete solida che ci permetterà di affrontare tutte le sfide legate alla complessità di questo evento”.

