Milano, il nuovo contratto di servizio di Amsa per una città ancora più pulita

Si è tenuto oggi l’incontro tra il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’Amministratore Delegato di A2A Renato Mazzoncini e l’Amministratore Delegato di Amsa Marcello Milani per presentare le principali novità del nuovo Contratto di Servizio tra la società del Gruppo A2A e il Comune di Milano.

Gli obiettivi di Milano e A2A per migliorare il servizio Amsa



Seguendo gli obiettivi dell’Amministrazione di migliorare sia gli standard qualitativi di decoro, pulizia e cura della città, sia di aumento della raccolta differenziata, il nuovo contratto prevede un incremento del 40% delle frequenze di pulizia, con quasi 13.000 chilometri serviti alla settimana (oltre 3.000 km aggiuntivi). In particolare, viene esteso il servizio di spazzamento globale - la pulizia e il lavaggio di strade e marciapiedi senza necessità di rimuovere i veicoli - grazie all’utilizzo del sistema Sweepy-Jet. Tale tecnologia, brevettata da Amsa, impiega una lancia ad acqua ad alta pressione che consente di pulire sotto le auto parcheggiate, riducendo ulteriormente del 30% i divieti di sosta e liberando così circa 40 km di strada.

Potenziato il presidio dello “spazzino di quartiere” con oltre 100 squadre sul territorio sei giorni su sette e la pulizia nei parchi cittadini, nelle aree dedicate ai bambini - con mezzo dotato di idropulitrice e lavaggio dei giochi - e nelle aree cani. Cresce inoltre la frequenza di svuotamento dei cestini stradali (+66%). Al centro del piano anche il rinnovo della flotta mezzi, con un investimento di oltre 75 milioni di euro nel triennio 2023-2025, che vedrà l’introduzione di oltre 300 veicoli nel 2025, raggiungendo così nel periodo 2023-2025 un tasso di sostituzione del 40%.

In particolare, saranno impiegati nuovi automezzi dotati della tecnologia "glass noise" sviluppata da A2A, che permette di dimezzare l’impatto acustico della raccolta del vetro. Innovazione e sostenibilità si incontrano in Amsaplan, l’app sviluppata dalla società per digitalizzare e semplificare il lavoro degli operatori ecologici. Grazie a questa piattaforma, tutte le attività operative, dai controlli sui mezzi ai rapporti di fine lavoro, sono gestite in tempo reale, ottimizzando i processi. Infine, per rispondere in maniera sempre più efficace ai cittadini, è stato potenziato il servizio di contact center.

Grandi: "Sicuri che l'impatto sul territorio sarà positivo"

“Il nuovo contratto segue quelli che sono gli obiettivi che il Comune di Milano si è dato, fissati già nel bando di gara, in termini di pulizia, cura e attenzione verso la nostra città – ha detto l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi – Abbiamo voluto potenziare il servizio adeguandolo anche alle nuove esigenze della città, sempre più vissuta nei suoi spazi esterni da cittadini, cittadine, turisti e ‘city users’. Siamo sicuri che l’impatto sul territorio sarà positivo anche in termini di economia circolare e di raccolta differenziata, che puntiamo a far crescere ancora di più nei prossimi anni”.

Milani (Amsa): "Un impegno concreto per rendere Milano sempre più sostenibile"

"Attraverso un confronto continuo con le istituzioni e i cittadini, abbiamo lavorato a un modello di gestione integrata dei rifiuti per andare incontro alle esigenze di una città in costante trasformazione, potenziando le attività sul territorio e adottando tecnologie innovative. – ha dichiarato Marcello Milani, Amministratore Delegato di Amsa – Il nuovo contratto prevede un aumento del 40% delle frequenze di pulizia e spazzamento stradale. Inoltre stiamo rinnovando la flotta aziendale: entro la fine dell’anno saranno disponibili 300 nuovi automezzi. Un impegno concreto per rendere Milano sempre più sostenibile e orientata al futuro”.