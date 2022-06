A52, accordo per lo svincolo dell'area Mind

E' stato sottoscritto oggi il protocollo di intesa per la realizzazione degli interventi di adeguamento del raccordo A52 e delle opere connesse, tra il ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili (Mims), la Regione Lombardia, la Citta' Metropolitana di Milano, i Comuni di Milano e di Rho, la societa' Autostrade per l'Italia e le societa' Arexpo e Lendlease. Il protocollo e' il risultato di una prolungata attivita' di programmazione ed e' volto a garantire adeguati standard di fluidita' della circolazione viaria, sia a livello locale che autostradale, sulle arterie interessate dalla trasformazione urbanistica delle aree originariamente utilizzate per l'Expo del 2015.

Nell'area Mind sorgerà lo Human Technopole

In queste aree verra' infatti realizzato un Parco Tematico denominato 'Mind' ('Milano Innovation District') che ospitera' lo Human Technopole, il Campus Scientifico dell'Universita' Statale di Milano, il nuovo polo ospedaliero IRCCS Galeazzi. Nell'area e' inoltre prevista la costruzione di uffici e laboratori dedicati ai settori della ricerca scientifica, medica e farmaceutica. Verra' anche realizzato un complesso residenziale di circa 30.000 metri quadrati per servizi abitativi a carattere generale (housing sociale), oltre a spazi aperti destinati a verde, attrezzature sportive, percorsi ciclopedonali.

Attraverso il Protocollo sono state individuate le modalita' e i tempi di attuazione delle opere di urbanizzazione del Mind, in particolare dei nuovi assi stradali nonche' del potenziamento delle connessioni esistenti, come previsto per l'autostrada A52, che rappresentano un'imprescindibile base di supporto infrastrutturale per la realizzazione del Mind. Tale accordo consente di agevolare e velocizzare i successivi adempimenti da parte della Conferenza di Servizi che dovra' approvare il progetto entro il 2023 per consentire la realizzazione delle opere entro dicembre 2025.