Abiti second hand, code chilometriche a Milano (per poi rivendere su Vinted)

All you can wear a Milano (da TikTok)

Abiti second hand, code chilometriche a Milano (e poi si rivende tutto su Vinted)

Nella Milano della Fashion Week e capitale economica del Paese può fare specie il rumoroso successo dell'iniziativa "All you can wear" andata in scena sabato 9 settembre a "Di mano in mano", in via Espinasse. Centinaia di persone, soprattutto giovani, hanno creato sin dall'alba una coda chilometrica per accedere all'interno della struttura e comprare abiti usati a prezzi di saldo.

"All you can wear": per 18 euro puoi riempire la borsa di vestiti usati

Struttura dove erano stati allestiti trentuno bancali con abiti di seconda mano, indumenti di fine stock o vintage. Alcuni di marca, con ancora il cartellino. E tanti accessori, scarpe, borse, cappelli, lenzuola, abbigliamento per bambino. Al prezzo di ingresso di 18 euro, ogni cliente aveva il diritto di accaparrarsi tutti gli abiti che voleva, sino al riempimento della borsa fornita all'ingresso.

Il tam tam su TikTok e la rivendita online su Vinted

Il tam tam è stato forte soprattutto su TikTok, dopo il successo dell'anno scorso. Come riferisce il Corriere, gli organizzatori hanno calcolato che l'iniziativa ha permesso di evitare l’emissione di 60 tonnellate di gas serra. "All you can wear" si basa infatti sulla filosofia del riuso. Shopping antispreco al quale le giovani generazioni sono particolarmente sensibili. Ma c'è anche un'altra verità: è facile immaginare che molti di questi capi portati a casa a prezzo di liquidazione saranno già stati rimessi in circolo a ben altri prezzi su Vinted.