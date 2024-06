Abodi a Salute Direzione Nord: “Carta Giovani per 3,5 milioni di italiani”

“Abbiamo uno strumento che stiamo potenziando, che è la Carta giovani nazionale”: così Andrea Abodi, ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, intervenendo lunedì 24 giugno alla 23esima edizione di Salute Direzione Nord ha promosso l’importanza di uno strumento sempre più diffuso. Abodi ha ricordato inoltre che “nell’ultimo anno e mezzo c’è stata un’impennata straordinaria della titolarità di questa carta, con 3,5 milioni di giovani che l’hanno scaricata”.

In videocollegamento per il panel intitolato “Il valore della sostenibilità sociale per la salute”, il ministro Abodi ha ricordato che venerdì 28 giugno, nell’ambito “di un progetto finalizzato all’avviamento e all’orientamento delle risorse umane con ulteriore qualificazione, con cui vogliamo poter far fare ai nostri giovani, in generale, 10mila stage all’estero in imprese italiane, aprirà l’hub Novara, a cui seguiranno quelli dell’Aquila, di Brindisi e Palermo”. Più in generale Abodi ha assicurato che al governo “stiamo cercando di declinare l’articolo 33 della Costituzione partendo dalla scuola. Un mese fa, nel decreto Coesione, grazie anche all’impegno del ministro Valditara, abbiamo trovato 200 milioni per le palestre scolastiche. Abbiamo una montagna da scalare, è vero, ma questi 200 milioni smuovono la classifica. Anche un viaggio lungo ha bisogno di tappe quotidiane”.

La 23esima edizione di Salute Direzione Nord

La 23esima edizione di Salute Direzione Nord ha visto la partecipazione complessivamente di oltre 60 ospiti nell’arco della giornata, compresi i ministri Orazio Schillaci, Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli, il governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente di Aifa Robert Nisticò. Tema della 23esima edizione: “La Ricerca è la vera Sostenibilità”. La manifestazione, promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata da Inrete – Relazioni istituzionali e Comunicazione è stata ospitata presso il Belvedere 39° di Palazzo Lombardia a Milano.