Abodi ministro: e le Olimpiadi? Torna in gioco la nomina dell'Ad

Due colpi di scena, quasi tre. Il primo è quello che impatta di più sui nuovi assetti della Lombardia. Ovvero Andrea Abodi ministro dello Sport. Una nomina pesantissima, perché rimette in gioco il ruolo di ad della Fondazione Milano Cortina. Abodi da sempre è l'uomo di Fratelli d'Italia sulle questioni sportive, ed era in scadenza dal Credito Sportivo, ma si immaginava avrebbe gestito l'importantissimo appuntamento del 2026. A questo punto tutto viene rimesso in discussione e non è escluso che possano tornare in campo altre candidature che erano state accantonate. Di certo la decisione deve essere praticamente immediata, dopo il giuramento, perché occorre procedere celermente.

Moratti non è Ministro alla Cultura: cosa succede ora in Lombardia?

Secondo colpo di scena, ma a metà, l'assenza di Letizia Moratti dal governo Meloni. Secondo fonti di Affaritaliani.it Milano la vicepresidente - con la quale il presidente Attilio Fontana ha dichiarato rotto il rapporto di fiducia - sarebbe stata in predicato di entrare fino a 36 ore fa. Poi, ieri notte, la lista completa non la riportava. E così è stato. A questo punto si attende la decisione definitiva di Attilio Fontana, che dovrebbe poter procedere a un qualche chiarimento definitivo, dopo aver atteso così come gli era stato chiesto da Giorgia Meloni, in attesa del governo.

Locatelli torna ministro e lascia la Lombardia: dovrà essere sostituita

Terzo colpo di scena, ma abbastanza atteso, l'addio di Alessandra Locatelli alla Lombardia. L'assessore alla disabilità torna ministro e lascia la giunta. Sono così due gli assessori che devono essere sostituiti. Il primo, Riccardo De Corato, è stato rimpiazzato da Romano La Russa prima ancora dell'insediamento del parlamento. Lei è la seconda. Il terzo dovrebbe essere Fabrizio Sala ma molto probabilmente rimarrà in carica ancora per un periodo.

fabio.massa@affaritaliani.it