Aborto, Dozio (FI): "Come negli Urss e nella Germania nazista...". VIDEO

Aborto, Dozio (FI): "Come negli Urss e nella Germania nazista..."

L'aborto? "Prima di esaltarsi di questa scelta, bisognerebbe ricordarsi che i primi Stati che hanno legalizzato l'aborto furono l'Unione Sovietica e la Germania nazista, Stati di cui è ben nota la concezione del'uomo" Parole del consigliere lombardo della Lega Jacopo Dozio. Concetti espressi durante la seduta di consiglio di martedì 5 marzo, durante la discussione di una mozione presentata dalla Lega incentrata sulla valorizzazione dei Cav, i Centri di aiuto per la vita.

Paladini: "Donne e diritti, questo il livello del dibattito in Regione Lombardia"

Le frasi di Dozio, ed i riferimenti alla Russia stalinista ed alla Germania di Hitler, hanno generato reazioni tra le forze di opposizione. Così Luca Paladini, consigliere di Patto civico, che ha diffuso un video sui social per denunciare quanto avvenuto: "La mozione presentata dalla Lega non fa il minimo riferimento ai consultori, che dovrebbero essere il presidio principale quando una donna ha una esigenza, una fragilità, e necessità di aiuto e sostegno. Al contrario, per la maggioranza sono i Cav ad avere bisogno di valorizzazione. Cav che spesso sono la cinghia di trasmissione del Movimento per la vita. E per il consigliere una donna che decide liberamente di abortire si ispira ai principi dell'Unione sovietica stalinista e della Germania nazista. Questa è la qualità del dibattito su queste tematiche in Lombardia"

Argomentando i motivi per cui lui e la sua lista hanno votato contro la mozione, Paladini conclude: "Prima si deve parlare di consultori e del diritto all' autodeterminazione delle donne. Che non devono essere giudicate per le loro scelte".