Aborto, un Comune del Bresciano paga le donne che ci rinunciano

Sussidio alle madri che rinunciano all'aborto in un Comune del Bresciano

Il comune di Iseo (Brescia) promette 160 euro al mese per un anno e mezzo per le donne che hanno deciso di non abortire evitando cosi' l'interruzione volontaria della gravidanza. La mozione e' stata approvata dal Consiglio comunale e ha sollevato polemiche. Il sindaco Marco Ghitti ha difeso la scelta: "Non si puo' capire la scelta se viene estrapolata dal contesto del pacchetto di misure a sostegno delle famiglie". Il gruppo di opposizione Progetto Iseo, al momento di votare la mozione, definita "strumentale ed inadeguata", e' uscito dall'aula consiliare.