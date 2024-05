Abusi edilizi a complesso Park Towers Milano, chiesto processo

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di 6 persone, tra costruttori, progettisti, funzionari e tecnici del Comune, con le accuse di abuso edilizio, lottizzazione, falso e altri reati per il complesso residenziale Park Towers. Secondo le indagini dei pm Petruzzella-Clerici-Filippini condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF, il progetto di realizzazione di due torri da 81 e 59 metri e un terzo edificio per 113 appartamenti, adiacenti al Parco Lambro "a causa delle gravose dimensioni, del numero di abitanti cui e' destinato (almeno 321) e della necessita' del previo piano attuativo, non poteva essere qualificato come ristrutturazione edilizia ne' essere realizzato a mezzo Scia, in sostituzione di un permesso di costruire".

Maxi filone di inchieste sull'urbanistica, seconda richiesta di processo

In fase di indagini era stato chiesto il sequestro preventivo del cantiere, respinto dal giudice solo per la "sproporzione" in relazione allo stato troppo avanzato dei lavori, quasi ultimati. Nel maxi filone di inchieste sull'urbanistica a Milano quella di oggi e' la seconda richiesta di processo dopo quella analoga per la Torre Stresa di via Milano con 9 indagati e per la quale e' stata fissata l'udienza preliminare per il 26 settembre.