Abusi sessuali durante il lavoro. Milano, arrestato fisioterapista

Un fisioterapista di 46 anni di Milano è stato arrestato questa mattina per aver compiuto abusi sessuali nell'esercizio delle sue funzioni. L'arresto è stato disposto dal Gip di Milano e l'uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari.

Le indagini, iniziate nel mese di febbraio, hanno preso il via dalla denuncia di una giovane donna

Le indagini, iniziate nel mese di febbraio, hanno preso il via dalla denuncia di una giovane donna ed il giudice ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza emersi. Non potendo escludere altre possibili vittime, gli inquirenti stanno portando avanti gli accertamenti ed hanno predisposto due linee telefoniche dedicate per eventuali persone informate sui fatti.