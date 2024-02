Abusi sessuali su minorenni, 10 anni a istruttore di un maneggio

Un istruttore di maneggio di 73 anni, presidente di un centro ippico a Pioltello (Milano) è stato condannato oggi a dieci anni e tre mesi di reclusione per aver abusato sessualmente di due allieve di equitazione, entrambi minorenni. Lo riporta l'edizione online di Repubblica. L'uomo era stato arrestato nel marzo del 2022. "Se lo racconti a qualcuno, ti tolgo il tuo cavallo preferito". Così l'uomo minacciava le sue vittime, imponendo il silenzio.

Pioltello, violenza sessuale sulle due allieve minorenni

Le denunce erano state presentate agli agenti del commissariato Monforte Vittoria di Milano. I giudici della quinta sezione penale lo hanno ritenuto responsabile di violenza sessuale sulle due allieve. Per la procura, in particolare, il 73enne avrebbe abusato di una di loro, appena tredicenne, in diverse occasioni a metà dicembre del 2021.