Abusi sessuali su una paziente incinta, medico arrestato

Un medico di base di Busto Arsizio (Varese) con precedenti specifici è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata che avrebbe commesso nei confronti una paziente. La notizia e' stata anticipata dalla Prealpina e l'esecuzione della misura cautelare emessa dal gip del Tribunale bustocco su richiesta della procura locale risale a martedi'.

Trovate foto della vittima e di altre donne

E' stata la donna a denunciare il professionista di 43 anni dopo una visita a inizio ottobre in cui, oltre a essere palpeggiata, e' stata fotografata nelle parti intime. I carabinieri di Busto Arsizio hanno perquisito il medico e sequestrato materiale informatico dalla cui analisi venivano scoperte le foto della vittima e altre foto di altre giovani donne nelle medesime condizioni. Come detto il professionista gia' nel 2022 era stato indagato per un episodio in cui aveva palpeggiato un'altra paziente. Per questa vicenda oggi il medico comparira' in udienza preliminare.