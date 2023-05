Abusi sessuali sulla collega 21enne nel centro commerciale: arrestato 66enne

Un 66enne è stato arrestato per abusi sessuali compiuti su una 21enne: entrambi lavorano in un centro commerciale di Cantù. Il provvedimento, riferisce il Corriere, al termine delle indagini avviate dopo la denuncia da parte della giovane, gli abusi si sarebbero ripetuti più volte a distanza ravvicinata nella seconda metà di parile, in un piccolo locale di servizio destinato al personale. Sino alla denuncia, supportata da numerose testimonianze. Ci sarebbero già state le prime parziali ammissioni da parte dell'aggressore, ai domiciliari in attesa di essere interrogato dal gip.