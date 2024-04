Abusi su bimbe, arrestato un maestro di un asilo a Milano

Un maestro di una scuola materna di Milano è stato arrestato con l'accusa di abusi sessuali nei confronti di quattro bambine di età compresa tra i 4 e i 5 anni. Nell'inchiesta, coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro e condotta dalla Polizia locale, si è arrivati all'arresto in flagranza dopo una segnalazione sui comportamenti dell'insegnante e dopo che gli investigatori hanno piazzato microcamere nell'aula, che hanno ripreso le violenze. Nei giorni scorsi, come riporta l'Ansa, un'educatrice di un asilo nido comunale era stata arrestata per maltrattamenti aggravati su dieci bimbi.

Sulla convalida dell'arresto in flagranza del maestro, 34 anni e senza precedenti, e sulla custodia cautelare dovrà esprimersi il gip, dopo l'interrogatorio previsto, pare, per domani. Stando a quanto ricostruito, a seguito di una segnalazione arrivata in Procura investigatori e inquirenti hanno collocato il 13 aprile scorso, ossia cinque giorni fa, le microcamere e, in particolare, tra il 15 e il 17 aprile, giorno dell'arresto, sono stati registrati i cinque episodi di abusi più gravi ai danni delle quattro bambine, in un'aula della scuola materna comunale. L'accusa contestata è di violenza sessuale aggravata.