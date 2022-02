Abusi su studentesse: Di Fazio trasferito in comunità

Di Fazio trasferito in comunità, ma con braccialetto elettronico

L'imprenditore farmaceutico Antonio Di Fazio e' ancora detenuto a San Vittore in attesa dell'arrivo del braccialetto elettronico necessario per il trasferimento in una comunita' protetta in regime di arresti domiciliari. Lo precisa in una nota la procura Di Milano in cui sono definite "errate" le notizie di stampa secondo cui "Antonio Di Fazio, imputato di numerose violenze sessuali, sarebbe stato scarcerato gia' giovedi' scorso".

"Il gip di Milano, su istanza dei difensori e con il parere favorevole della procura, ha solo ordinato il trasferimento dell'imputato in una comunita' protetta ad alta intensita' di protezione, ove rimarra' in stato di detenzione con braccialetto elettronico e pertanto nella pratica impossibilita' di muoversi e di comunicare con persone diverse dai difensori e dai familiari", si legge nel comunicato firmato dal procuratore facente funzioni Riccardo Targetti. "Questo comunicato - chiosa il procuratore - si e' reso necessario per rassicurare le vittime dei reati ascritti al Di Fazio, presso le quali l'errata notizia della scarcerazione ha creato un gravissimo e giustificato allarme"