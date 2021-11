Studentessa narcotizzata e violentata: Di Fazio accusato per altri 4 casi

Di Fazio accusato di abusi su almeno 4 studentesse

Una seconda misura cautelare di custodia in carcere e' stata emessa dal gip Chiara Valori nei confronti di Antonio Di Fazio, l'imprenditore farmaceutico arrestato lo scorso maggio e gia' a processo con l'accusa di aver narcotizzato e abusato di una studentessa 21enne il 26 marzo nel suo appartamento in centro a Milano.

Nella nuova ordinanza, in corso di notifica da parte degli investigatori dei Carabinieri di Milano su delega dell'aggiunto Letizia Mannella e del pm Alessia Menegazzo, a Di Fazio vengono contestati altri quattro casi di abusi che il 50enne avrebbe commesso con lo stesso modus operandi su altrettante presunte vittime. L'ex amministratore unico della Global Farma e' accusato anche per del tentato omicidio della ex moglie - che per gli inquirenti - sarebbe avvenuto nel maggio 2014.