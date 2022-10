Abuso edilizio, sequestrato un palazzo in costruzione

La procura di Milano ha sequestrato un complesso residenziale in costruzione in zona Loreto nell’ambito di un’inchiesta per abuso edilizio che vede allo stato quattro indagati (il costruttore e tre funzionari comunali). Il provvedimento d’urgenza, firmato dal pm Marina Petruzzella, è stato eseguito dalla squadra della pg del VI dipartimento “Tutela della salute, dell’ambiente e del lavoro” della procura. Al centro dell’indagine, nata dall’esposto di un cittadino depositato a luglio, una presunta violazione del Pgt della città.

Violerebbe le norme che impediscono di erigere nuove costruzioni all’interno di cortili che superino in altezza gli edifici adiacenti

In particolare, il complesso residenziale, autorizzato dagli uffici preposti del comune, violerebbe le norme che impediscono di erigere nuove costruzioni all’interno di cortili che superino in altezza gli edifici adiacenti. Una volta finito il nuovo palazzo con i suoi sette piani dovrebbe superare i 27 metri. Il sequestro dovrà essere convalidato entro dieci giorni da un gip.