Accademia Fiera Milano: diplomate le 20 studentesse del Progea 22/23

Si è tinta di rosa la consegna dei diplomi dell’edizione 23/24 del Master Progea di Accademia Fiera Milano. I 20 attestati sono stati consegnati ad altrettante studentesse durante la cerimonia che si è svolta presso il Centro Congressi di Fieramilano, Rho. A fare gli onori di casa Enrico Pazzali, Presidente di Fondazione Fiera Milano e Francesco Conci, AD di Fiera Milano SpA.

Riconoscimenti speciali

Nell’occasione è stato premiato l’Ambassador di Accademia Fiera Milano dell’anno: si tratta di Marco Tani, studente 2007 che lavora dal 2008 in Fiera Milano Congressi ed oggi riveste la carica di International Sales Manager, oltre a far parte del corpo docente del Master Progea. A Giulia Maccabruni e Sofia Masini è stata assegnata ex-aequo la borsa di studio per merito.

Accademia Fiera Milano: occupazione al 90% dopo 1 anno dal diploma

In oltre 20 anni di attività Accademia Fiera Milano ha formato 500 studenti con un indice occupazionale che supera il 90% dopo un anno dal diploma. Risultati raggiunti anche grazie alla preziosa collaborazione di importanti aziende, come quelle del Gruppo Fiera Milano, che accolgono gli studenti in stage. Le diplomate di Progea 22/23 attualmente sono impegnate in stage all’interno delle società del Gruppo Fiera Milano, Lineapelle, Villa Erba, IEG Italian Exhibition Group e Alphaomega.