"Accanto", il podcast con Francesco Oggiano per scoprire A2A

Prosegue la collaborazione fra Chora Media e A2A - la Life Company che si occupa di energia, acqua e ambiente - che si uniscono questa volta in un’iniziativa innovativa per raccontare l’azienda “dall'interno”, grazie a un progetto ideato insieme a Bea - Be a Media Company. Tutti conoscono A2A come clienti e cittadini, ma qual è la prospettiva interna? Cosa significa veramente essere parte integrante di questa realtà che si occupa di servizi essenziali per la qualità della vita delle persone? In altre parole, come si lavora in A2A? Per scoprirlo, Francesco Oggiano, editor at large di Will Media, giornalista e videomaker, ha seguito i primi passi di Claudia, neoassunta del Gruppo.

Il risultato di questa ricerca ha preso forma in Accanto, la nuova serie podcast di Chora Media in collaborazione con A2Ae Bea - Be a Media Company, che racconta l’azienda da una prospettiva inedita eautentica, mostrando inoltre quali opportunità offre ai professionisti di oggi e di domani. Attraverso quattro episodi di circa 20 minuti ciascuno, Francesco accompagna Claudia alla scoperta delle diverse Business Unit, raccogliendo esperienze sul campo - come la visita ad uno degli impianti del Gruppo, la centrale termoelettrica di Sermide vicino a Mantova - ma anche chiacchiere alla macchinetta del caffè e partecipando a riunioni online. Ogni episodio viene inoltre arricchito dal contributo prezioso di colleghi e colleghe che condividono la propria esperienza professionale in A2A e offrono consigli alla nuova arrivata. Accanto è disponibile dal 6 febbraio sulle principali piattaforme audio gratuite (Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcasts).