Accoglienza profughi ucraini, nuova piattaforma in Lombardia

Una nuova piattaforma per gestire l'accoglienza e l'assistenza sanitaria dei profughi provenienti dall'Ucraina è stata adottata da Regione Lombardia per far fronte agli arrivi straordinari. La regione ad oggi accoglie il 40% dei 129.623 ucraini arrivati nel territorio nazionale. Si tratta di un sistema sviluppata in collaborazione con il gruppo Engineering, partner della società Aria, che sarà ad uso esclusivo degli operatori e consentirà di censire e assistere i profughi appena arrivati, con particolare attenzione agli anziani, ai minori e ai soggetti con eventuali patologie che richiedono cure tempestive.

La piattaforma individuerà le strutture piu' adatte al rifugiato

La piattaforma, accessibile da web e costruita in architettura cloud e fruibile su dispositivi desktop e tablet Pc, individuerà le strutture piu' adatte al rifugiato, prevenendo anche la possibile diffusione di malattie infettive. Si avra' a disposizione un elenco sempre aggiornato dei rifugiati ucraini sul territorio lombardo e, per ognuno di essi, un dossier informativo di primo soccorso e del percorso migratorio, le informazioni di contatto, una scheda di screening sanitario con anamnesi, stato vaccinale, esigenze mediche e assistenziali ed eventuali schede veterinarie.