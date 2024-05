Varese: 40enne accoltella l'ex e il padre di lei, arrestato

Ha accoltellato l'ex compagna di 37 anni al viso e, con la stessa lama, ha aggredito il padre 71enne della donna. La duplice aggressione e' avvenuta intorno alle 12.40 in via Ciro Menotti, a Varese. L'uomo, un quarantenne, e' stato bloccato e arrestato in flagranza dalla polizia di Stato con l'accusa di tentato omicidio. Dai primi accertamenti, risulta che l'aggressore avesse un divieto d'avvicinamento alla donna. La 37enne e' stata ferita al volto cosi' come il padre, che e' stato colpito anche una mano.

Accoltella l'ex e il padre di lei: trasportati d'urgenza in ospedale

Entrambi sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Circolo di Varese. A destare maggiori preoccupazioni il genitore, soccorso in arresto cardiocircolatorio. Il fatto è avvenuto per strada sotto gli occhi terrorizzati della madre e moglie delle due vittime.