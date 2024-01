Accoltella la ex su un bus a Milano, fermato per tentato omicidio

Fuga giunta al termine per un cittadino peruviano 54enne accusato di avere accoltellato l'ex compagna salvadoregna di 46 anni a bordo dell'autobus di linea ATM 98, a Milano. Lunedì l'uomo, resosi irreperibile sul territorio nazionale, è stato trovato dalla Polizia presso parco Sempione ed è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Le accuse per il fermato sono di tentato omicidio, rapina e atti persecutori.

La ricostruzione dell'aggressione

Secondo la ricostruzione degli agenti della Sezione Reati contro la Persona della Squadra Mobile, nella notte tra il 29 e il 30 dicembre 2023, il 54enne ha colpito ripetutamente la donna con un coltello per poi sottrarle la borsa e fuggire. Attraverso attività tecniche, analisi di filmati e acquisizione di dichiarazioni di persone informate sui fatti, si è appurato che nel corso di una lite verbale l'uomo ha estratto un coltello dalla tasca e ha colpito la vittima con 12 fendenti, alla gamba destra, al braccio destro e alla schiena ad altezza torace. Il tentato omicidio è avvenuto al termine di una serie di atti persecutori che l'uomo ha compiuto negli ultimi mesi nei confronti della sua ex compagna. La donna, in seguito all'aggressione, è stata traportata d'urgenza all'ospedale Niguarda e dimessa il 7 gennaio con una prognosi di 30 giorni.