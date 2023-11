Accoltella la moglie davanti al figlio di 4 anni, arrestato

Un uomo di 32 anni del Marocco e' stato arrestato in flagranza per tentato omicidio per l'aggressione alla moglie connazionale di 39 anni. L'uomo ha accoltellato ieri sera intorno alle 18.30 nell'appartamento in via dei Mandorli a Rozzano, nel Milanese, la donna davanti al loro figlio di quasi 4 anni. E' stata la vittima ha chiamare il 112 e a far intervenire i soccorritori del 118 e poi i carabinieri della tenenza di Rozzano.

Alla base dell'aggressione ci sono motivi di gelosia

L'uomo si e' consegnato ai militari consegnando loro il coltello da cucina di cui aveva cercato di pulire le tracce di sangue. La 39enne trasportata in codice rosso all'ospedale San Carlo con ferite alle braccia, gambe e alla testa è sempre rimasta cosciente. E' ancora ricoverata ma non in pericolo di vita. Alla base dell'aggressione - da quanto appreso - motivi di gelosia.