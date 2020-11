Accoltella moglie e suocera a Milano e tenta suicidio

Un uomo di 56 anni ha accoltellato la moglie e la suocera dopo una lite: le due sono gravissime in ospedale. E' accaduto iei mattina presto in via Lambruschini, zona Bovisa, periferia nord di Milano. Le due donne, 62 e 90 anni, hanno ricevuto ferite da arma bianca in diversi punti del corpo. La lite e' avvenuta in casa, e anche l'uomo a sua volta si e' provocato delle ferite con il coltello, probabilmente tentando il suicido. Poi e' stato lui stesso a chiamare l'ambulanza. Sul posto sono arrivati tre mezzi de 118 che hanno trasportato le due vittime all'ospedale Niguarda in codice rosso e l'uomo al San Carlo in condizioni non gravi. Per i rilievi sono stati chiamati i carabinieri.

Dopo essersi scagliato contro la moglie e la suocera, ha ferito anche il gatto l'uomo di 66 anni che stamattina ha tentato anche il suicidio a Milano. In base alla ricostruzione dei carabinieri, che sono intervenuti sul posto, la lite e' avvenuta in casa alle 6.30, in via Lambruschini 29 a Milano, per motivi che non sono ancora chiari. Il pensionato, ex operaio, ha accoltellato prima la moglie, 62enne, residente a Milano ed ex archivista della Rai, e poi la suocera di 92 anni che viveva con loro. Poi ha rivolto il coltello verso di se' e ha cercato di togliersi la vita, provocandosi ferite superficiali: e' stato lui stesso poi a chiamare il 118. Quando i sanitari sono arrivati, hanno trovato le due donne in condizioni gravissime e le hanno trasportare in codice rosso. Stando a quanto riferito, la piu' anziana e' in prognosi riservata in sala operatoria all'ospedale San Carlo, poiche' ha ricevuto piu' di 20 coltellate al torace e all'addome. La moglie invece e' in sala operatoria al Niguarda per diverse coltellate ricevute al busto, alcune delle quali profonde. L'uomo e' stato portato in codice verde al Niguarda, piantonato da militari, dove i sanitari stanno valutando se ricoverarlo per motivi psichiatrici all'ospedale Sacco. Il 66enne ha poi riferito di essersi scagliato anche contro il gatto domestico, che e' stato recuperato dai militari e affidato al servizio veterinario dell'Ats, solo leggermente ferito. Le indagini sono affidate ai militari del nucleo operativo della compagnia Porta Magenta: per il momento l'appartamento e' stato sequestrato e i vestiti delle persone coinvolte sono stati prelevati, ma i rilievi sono ancora in corso. La coppia non aveva figli.