Milano: accoltella il padre e aggredisce la sorella, 30enne arrestato

Una notte da incubo ha sconvolto una famiglia nella zona Piola, a Milano: poco prima delle 3 del mattino di sabato 2 novembre, un 30enne ha accoltellato il padre 76enne al culmine di un furioso litigio scoppiato sul pianerottolo della loro abitazione in via Filippino Lippi. Pochi istanti dopo, l’uomo ha poi colpito la sorella, accorsa per proteggere il padre, prima di darsi alla fuga lasciando entrambi sanguinanti. L’intervento immediato dei soccorritori, allertati da un vicino di casa, ha permesso di trasferire il padre in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove resta ricoverato in terapia sub-intensiva con prognosi riservata. Anche la sorella, ferita al mento, è stata curata e dimessa con una prognosi di 20 giorni.

Il figlio fermato in stato confusionale: l'accusa di tentato omicidio

Dopo il violento attacco, il 30enne si è allontanato a piedi nella zona di Città Studi. I carabinieri, grazie a una rapida mobilitazione e al lavoro congiunto del Nucleo Radiomobile e della Stazione Porta Garibaldi, hanno rintracciato l’uomo alcune ore dopo in via Ravizza, nei pressi di De Angeli. Il fuggitivo, che sembra soffrire di disturbi psichici da qualche tempo, è stato trovato in evidente stato confusionale e poi arrestato per tentato omicidio. L'uomo si trova attualmente presso il carcere di San Vittore, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.