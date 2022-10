Accoltellamento Simba la Rue, quattro persone arrestate nel Bergamasco

Quattro persone sono state arrestate nell'ambito dell'inchiesta sull'accoltellamento del trapper Simba la Rue, avvenuto il 16 giugno scorso a Treviolo, in provincia di Bergamo. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Bergamo nei confronti dei 4 presunti autori accusati di tentato omicidio.

Gli inquirenti: "Il delitto si inserisce in un’accesa rivalità tra rapper"

"Il delitto - scrive chi indaga - si inserisce in un’accesa rivalità tra rapper, uno, la vittima, attivo nel milanese e l’altro attivo nel padovano".Stamani, nell'ambito di un'operazione di carabinieri e questura di Milano, Simba la Rue è stato arrestato con altre persone per una violenta rissa, con pistole, avvenuta nel luglio scorso in via Alessio di Tocqueville.