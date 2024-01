Accoltellamento tra ragazzi della comunità Kayros

Un 17enne è stato accoltellato nel primo pomeriggio di domenica 21 gennaio a Vimodrone, nel Milanese. Ha rimediato ferite all torace e alle braccia. L'agguato in strada, le sue condizioni sono serie, è stato trasportato all'ospedale San Raffaele del capoluogo lombardo in codice rosso. La ricostruzione dell'accaduto, data dal 118, è ancora sommaria. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il fatto di sangue è avvenuto verso le 14 in piazza Papa Giovanni XXII. Il giovane sarebbe straniero e sarebbe ospite della comunità Kayros gestita da don Claudio Burgio così come l' aggressore, individuato in comunità come riferisce Repubblica. Iscriviti alla newsletter