Accoltellata in autogrill, ex ha preparato per giorni aggressione

Svolta nel caso della donna accoltellata all'autogrill di Campi Bisenzio: la Procura di Firenze ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto l'ex marito della donna. L'aggressione avvenne il 26 dicembre scorso sulla A1. La donna 58enne, si era fermata all'autogrill durante il suo viaggio di ritorno a Segrate (Milano) da Cerveteri (Roma). La 58enne si trovava in viaggio con le due figlie di circa trent'anni che pero' non assistettero alla scena dell'aggressione perche' si trovavano all'interno dell'autogrill dell'area di servizio. Dimessa nella serata di Santo Stefano, la donna riporto' una ferita a una gamba e venne giudicata guaribile in 15 giorni. L'ex marito e' accusato di tentato omicidio.

Accoltellata in autogrill, fermato l'ex marito

L'ex marito è stato fermato ieri in Friuli. Un'aggressione frutto di "un'accurata preparazione", secondo un piano che il 65enne avrebbe avviato dal 22 dicembre scorso, giorno in cui si era concluso con la messa alla prova il processo a suo carico per una precedente presunta violenza nei confronti della ex moglie che aveva causato la stessa separazione. "Un'azione criminosa risultata sorretta da un fortissimo risentimento", verso la donna "non solo per la separazione" ma "soprattutto per aspetti finanziari legati alla gestione di una società immobiliare della quale" la ex "deteneva le quote di maggioranza e dalla cui gestione l'indagato era stato estromesso".