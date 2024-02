Accoltellato all'addome nel Milanese, grave 40enne

Uno uomo di 40 anni è stato aggredito e ferito all'addome con un coltello sulla strada della Cascina Bruciata a Carpiano, in provincia di Milano. Il 118, intervenuto alle 9.55 con elisoccorso e ambulanza, lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. L'evento è al vaglio dei carabinieri.