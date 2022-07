Accoltellato nella notte dopo litigio, grave 30enne in codice rosso

Secondo quanto riporta Milano Today, un uomo di circa 30 anni è stato accoltellato in via Stamira d'Ancona a Milano (zona Turro) nella notte tra giovedì e venerdì 15 luglio. A causare l’aggressione sembra sia stato un litigio con un altro uomo, sfociato nel violento attacco.

Sul posto sono intervenute con la massima urgenza tre ambulanze e un'automedica

Secondo una prima ricostruzione sembra che il 32enne sia stato ferito al volto e al collo con una serie di fendenti. Sul posto sono intervenute con la massima urgenza tre ambulanze e un'automedica. L'uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda, fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita.