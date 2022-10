Accoltellato nella notte. Ritrovato cadavere in auto

Un uomo di 45 anni di origine marocchina è morto nella notte in ospedale a Milano dopo essere stato accoltellato. Poco dopo le 23.30 di ieri i carabinieri di Cornaredo hanno trovato la vittima già priva di conoscenza in una macchina ferma in mezzo alla strada all’altezza rotonda all’intersezione tra via Varese e Via della Repubblica.

L'uomo era seduto al lato guida, con in mano un coltello a serramanico, con due ferite da arma da fuoco al petto e all’addome. È stato stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo, è deceduto poco dopo. Stando alle prime indagini dei militari dell’Arma, l’omicidio dell’uomo, un pregiudicato, sarebbe avvenuto dopo un litigio in un bar nelle vicinanze. L'esplosione dei colpi è stata udita da alcuni residenti che hanno allertato il 112.