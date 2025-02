Accordo sulle Olimpiadi, Stanzione (Cgil): "Sicurezza e lavoro ben retribuito"

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - Comune di Milano, Fondazione Milano Cortina 2026, Cgil, Cisl e Uil hanno firmato oggi l’accordo quadro per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.

Stanzione (Cgil Milano): "Olimpiadi siano evento con zero morti sul lavoro"

A margine dell’incontro Luca Stanzione, segretario della Cgil Milanese, ha detto: “Dobbiamo fare di tutto affinchè l’evento delle Olimpiadi e le opere connesse - ma anche l’enorme afflusso di persone che interesserà l’area milanese in quelle settimane - non siano un elemento di stress di un sistema produttivo che rischia, come in tutti i grandi eventi, di vedere compromessa la sicurezza sul lavoro. Nel 2015 Expo è stato un evento con zero morti sul lavoro: l’obiettivo di tutti è questo. Oggi, con l’accordo quadro, partono tre tavoli di confronto, sulle opere, sulla gestione dell’evento, sull’impatto che avrà sulla città. L’obiettivo è garantire salute e sicurezza sul lavoro ma anche un lavoro giustamente retribuito con l’applicazione dei contratti nazionali di cui i firmatari sono le organizzazioni sindacali più rappresentative. Si eviti quindi l’utilizzo di contratti pirata. E’ il segnale di un’intera comunità cittadina che tiene gli occhi aperti e cerca di governare un percorso che vedrà ancora una volta Milano impegnata in una grande occasione di sviluppo”.

I sottoscrittori ritengono dunque prioritario garantire la qualità e la tutela del lavoro, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la legalità e la leale concorrenza tra le imprese. Per questo, si è deciso di procedere alla firma dell’accordo odierno, sulla base di altri positivi documenti sottoscritti nel recente passato, come gli accordi per la realizzazione e la gestione di Expo 2015, il protocollo quadro sulla sicurezza del lavoro nei cantieri della linea 4 della metropolitana di Milano siglato nel novembre 2020, il Patto per il Lavoro firmato ad aprile 2022 e il protocollo d’intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture firmato presso la Prefettura di Milano nel luglio 2022.

Tre tavoli di scopo per tutelare lavoratrici e lavoratori

L’accordo odierno prevede l’istituzione di tre tavoli allo scopo di tutelare le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nella realizzazione delle opere propedeutiche alle Olimpiadi e le Paralimpiadi e i lavoratori che saranno impiegati nello svolgimento dei Giochi, così come le lavoratrici e i lavoratori dei servizi coinvolti nell’evento. Verrà inoltre istituito un ulteriore tavolo di monitoraggio per garantire il raccordo tra i tre tavoli di lavoro. Il documento è stato firmato oggi, a Palazzo Marino, dal sindaco di Milano Giuseppe Sala e dalle assessore Martina Riva (Sport, Turismo e Politiche giovanili), Alessia Cappello (Politiche del Lavoro e Sviluppo economico); per Fondazione Milano Cortina 2026 Anna Laura Iacone, Human Capital Director di Fondazione Milano Cortina 2026; per Cgil Luca Stanzione, segretario generale della Camera del Lavoro di Milano; per Cisl Giovanni Abimelech, segretario generale Cisl Milano; per Uil Salvatore Monteduro, segretario confederale Uil Milano Lombardia.