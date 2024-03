Accordo tra Finlombarda e Sace per le imprese lombarde

Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, ha sottoscritto la convenzione Garanzia Futuro di SACE con l’intento di agevolare l’accesso al credito delle imprese lombarde, in particolare delle PMI, che intendono investire in innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione per essere più competitive sui mercati globali, nonché di sostenere gli investimenti delle filiere produttive strategiche decisive per l’attrattività, competitività e occupazione della regione. Con la Garanzia Futuro di SACE, possono essere garantiti, fino al 70 percento, finanziamenti a medio-lungo termine tra 50 mila e 50 milioni di euro e durata tra 2 e 20 anni.

Un patto per la transizione verso modelli più innovativi e sostenibili

“La partnership con SACE si inserisce all’interno di un percorso intrapreso da Finlombarda finalizzato a favorire la sinergia tra i diversi attori del sistema finanziario per essere concretamente al fianco delle imprese del territorio, sostenendone la crescita e la transizione verso modelli più innovativi e sostenibili”, ha dichiarato Andrea Mascetti, Presidente di Finlombarda. “Con Garanzia Futuro, diventa strutturale il nostro supporto agli investimenti delle aziende, soprattutto alle PMI, e all’economia italiana”, ha commentato Daniela Cataudella, Head of Dynamic Business Solutions di SACE. “Insieme a Finlombarda, vogliamo accompagnare nel futuro le imprese italiane, supportandole nella transizione verso la sostenibilità e l'innovazione, al fine di ottimizzare i processi, aumentare il margine operativo e il merito creditizio, per essere sempre più competitive sia in Italia che all’estero”.