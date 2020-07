Achille Lauro censurato a Milano, lui risponde: "Me ne frego". Foto

Achille Lauro censurato a Milano, lui risponde: "Me ne frego"



"Questa è l'immagine che avreste visto oggi nel maxi-cartellone di Corso Como a Milano, ma la pesante mano della censura delle pubbliche affissioni lo ha impedito". Così scrive Achille Lauro sui social pubblicando il poster che doveva pubblicizzare il nuovo album, 1990, in uscita domani, 24 luglio. Il cantante, da qualche settimana, compare sui social come un bambolotto in un mondo di Barbie per lanciare il nuovo album. Nel frattempo era pronto un mega cartellone per lanciare il disco in corso Como a Milano, dove Lauro è su disteso su un crocefisso di chewing gum. L'immagine sarebbe stata bloccata e l'artista parla di censura.



"Io invece la regalo a tutti voi e come sempre Me ne frego" aggiunge, citando il titolo della canzone che ha presentato all'ultimo festival di Sanremo. Una versione, in varie pose e compagnie, che scandisce i giorni mancanti all'uscita del nuovo disco a partire dallo scorso 12 luglio, nel giorno del suo trentesimo compleanno quando ha pubblicato una foto sui social con la scritta: "Da oggi consideratemi una 18enne". Tanto che qualcuno parla di mossa di marketing per far parlare di sé su social, siti e quotidiani e quindi spingere al meglio il progetto a meno di 24 ore dalla sua uscita. Sotto etichetta Elektra Records, l'album conterrà 7 brani con 8 featuring. curati da 5 produttori". Questa la tracklist con le collaborazioni annunciate sui social: "1990 (Back To Dance)", "Scat Men" con Ghali e Gemitaiz, "Sweet Dreams" con Annalisa, "You And Me" con Alexia e Capo Plaza, "Summer's Imagine" con Massimo Pericolo, "Blu" con gli Eiffel 65 e "I Wanna Be An Illusion" con Benny Benassi.