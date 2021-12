Achille Lauro visita i bambini del Policlinico San Donato

Lauro "Babbo Natale" per i piccoli degenti del Policlinico San Donato

Grande fermento domenica 19 dicembre nei corridoi della cardiochirurgia pediatrica dell'Irccs Policlinico San Donato di Milano (Gruppo San Donato) per la visita di un ospite davvero speciale, che ha fatto emozionare i piccoli degenti. L'artista Achille Lauro ha consegnato doni e regalato sorrisi ai bimbi ricoverati, come un vero Babbo Natale, prestandosi per i giochi e per i tanti scatti a ricordo di questo momento che ha portato grande allegria in reparto tra i 22 piccoli degenti provenienti non solo dall'Italia, ma anche da Paesi lontani come Camerun, Tunisia, Serbia, Egitto, Algeria e Romania.

Lauro dona 100 mila dollari alla Fondazione no-profit del Gruppo San Donato

Lauro, accolto dal presidente della Gsd Foundation, Gilda Gastaldi e dal personale, ha portato un altro prezioso dono a sostegno dei progetti della Fondazione no-profit del Gruppo San Donato: una donazione di 100mila dollari. I fondi sono stati raccolti nel corso di un evento unico, andato in scena lo scorso 7 dicembre, nel quale il cantautore ha interpretato i brani del suo repertorio mostrando a tutti le sensazioni e i battiti del suo cuore: per la prima volta al mondo gli spettatori hanno assistito in diretta alla creazione di un'opera d'arte esclusiva che ha riprodotto il battito cardiaco e le emozioni provate dall'artista durante l'esibizione, rilevate grazie a sensori e strumentazioni hi-tech applicate sul suo corpo. Un vero e proprio quadro digitale che è stato messo all'asta sulla piattaforma Crypto.com allo scopo di sostenere proprio il reparto di cardiochirurgia pediatrica del Policlinico San Donato. In particolare la donazione verrà impiegata nell'acquisto di un ecocardio-color-doppler tridimensionale.

Una visita speciale per i piccoli pazienti

''Grazie al Policlinico San Donato ho potuto rivivere la magia del Natale attraverso lo sguardo dei bambini del reparto di cardiochirurgia infantile - ha detto Achille Lauro - Un Natale la cui essenza è racchiusa nella speranza. Abbiamo trascorso insieme qualche momento di spensieratezza, giocando, cantando. Spero di aver raggiunto i loro cuori ed essere riuscito a donare loro un momento di serenità e felicità quanto loro hanno fatto con me. Ringrazio l'ospedale e tutti i professionisti che ci lavorano per la bella opportunità''.

Ogni anno al Policlinico San Donato vengono trattati oltre 1.000 pazienti, dai primi giorni di vita fino all'età adulta, affetti da cardiopatie congenite: sono 500 gli interventi cardiochirurgici per il trattamento di queste patologie, a cui si aggiungono circa 600 procedure di cardiologia interventistica.