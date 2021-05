I-Week, Russo (CAP Holding): sistema idrico milanese sicuro dai tempi di Expo

Sono sempre di più i comuni, a livello globale, che utilizzano la tecnologia avanzata per migliorare infrastrutture e servizi per i residenti, compreso il monitoraggio della sicurezza del sistema idrico. La sfida è migliorare il prorio territorio ed accogliere così una popolazione in costante evoluzione e crescita, nei numeri e nelle esigenze di vita.

Secondo l'OCSE la popolazione mondiale aumenterà di due miliardi di persone entro il 2050. Ed entro il 2022 si stima che la spesa per la trasformazione digitale si avvicinerà ai 2 trilioni di dollari, e che la tendenza delle aziende sarà destinare sempre più risorse economiche alle strategie digitali.

Smart Communities ed Intelligenza Artificiale rappresentano quindi un binomio indissolubile, che ha dato spunto al talk moderato da Pasquale Maria Cioffi, Presidente Tour du Monde e Fondatore Smartweek durante l'Intelligence Week l'evento digitale che si sta tenendo su Zoom, dal 17-22 maggio (www.i-week.it) organizzata da V&A - Vento & Associati assieme a Dune.Tra i relatori del talk sulle Smart Cities e l'Intelligenza Artificiale, Alessandro Russo, Presidente Gruppo CAP (Cap Holding), che ha sottolineato come questo sia "un tema che sta molto a cuore alla mia azienda, gestore del servizio idrico integrato che serve un bacino di 2,5 milioni di abitanti".

Russo ha ricordato come il sistema idrico milanese sia uno dei "più sicuri fin dai tempi di Expo: periodo in cui il rischio di avvelenamento dei pozzi, grazie alle tecnologie, è stato studiato e risolto, come grande prova di forza del sistema". Il gruppo CAP, ha ricordato inoltre Russo, è "tra le prime cinque aziende dell’acqua in Italia, ed il tema dell’innovazione tecnologica a supporto delle città, collegata al servizio idrico, è un tema molto giovane ma fondamentale” ha chiosato Russo. Nel talk sono intervenuti poi Giampaolo Azzoni, ProRettore Vicario e Professore Ordinario di Filosofia del diritto Università degli Studi di Pavia, Gabriel Carrer, giornalista di Formiche, Andrea Orsini, Deputato FI, Matteo Santoro, AD Camelot e Marianna Vintiadis, Chief Executive Officer 36Brains.