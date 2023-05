Acqua, Sertori e Bertolaso: "Sistema lombardo affidabile, nessun allarme"

“Il sistema idrico integrato in Regione Lombardia risulta essere uno dei più efficienti e garantiti dell’intero Paese”. A dichiararlo è l’assessore di Regione Lombardia a Utilizzo della Risorsa Idrica, Massimo Sertori, commentando le pubblicazioni da parte di Greenpeace di dati allarmanti sulla qualità dell’acqua in Lombardia.

“Certe affermazioni generiche – sottolinea Sertori – creano un allarme infondato tra la popolazione e sviliscono il lavoro serio e professionale che migliaia di persone coinvolte nel processo svolgono quotidianamente proprio per salvaguardare i cittadini”.

“Dal 2016 al 2019 – prosegue l’assessore regionale – sono stati realizzati investimenti per un totale di 1,5 miliardi di euro e nel triennio 2020-2023 gli interventi programmati ammontano a 2,2 miliardi dei quali buona parte sono già stati posti in essere. Per quanto attiene l’intera filiera dell’acqua potabile dalla fonte fino ad arrivare all’erogazione i controlli e le analisi vengono esercitati sia dalla società di gestione sia dall’Ats (Azienda Sanitaria) in modo molto puntuale e rigido”.

“In Lombardia – conclude Sertori – abbiamo la fortuna di avere disponibilità di risorsa idrica e abbiamo un sistema di gestione ormai collaudato negli anni che ha dimostrato nei fatti la propria affidabilità”.

Bertolaso: "I risultati delle campinature non evidenziano situazioni di allarme"

Nel merito è intervenuto anche l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso. “Negli ultimi due anni 2021 e 2022 – afferma Bertolaso – sono stati effettuati complessivamente 365 campionature. I risultati raccolti non hanno assolutamente evidenziato situazioni di allarme sul piano della sicurezza sanitaria”.

Il Servizio Idrico Integrato svolge un ruolo cruciale per la tutela della qualità delle acque e l’approvvigionamento idropotabile e, in Regione Lombardia, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della Città metropolitana di Milano.

“Il sistema lombardo – concludono gli assessori Sertori e Bertolaso – ha sempre dimostrano la sua solidità, affidabilità e qualità”.