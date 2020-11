Acque agitate in Regione Lombardia: si pensa ancora al supercommissario

C'è chi dice che stia per arrivare un supercommissario in Regione Lombardia per gestire l'emergenza sanitaria. Di certo la pressione interna politica ed esterna mediatica su Giulio Gallera, assessore al Welfare, pare essere diventata davvero imponente. Lo stesso comunicato stampa di Viviana Beccalossi, esponente di centrodestra, che ha attaccato frontalmente il collega di Forza Italia, pare il segnale che qualcosa sta per cambiare. E dunque, secondo rumors raccolti da Affaritaliani.it Milano, qualcosa ai piani alti di Palazzo Lombardia sta succedendo. Di sicuro pare che Guido Bertolaso non approderà sotto la Madonnina. Per lui c'è l'incarico in Umbria, e stop. Ma che il supercommissario sia alle viste, è una cosa confermata da più fonti. Addirittura si vocifera dell'identikit: sarà un tecnico ma non un medico, non inserito attualmente negli organigrammi della Regione. La nomina? Sarà molto presto, probabilmente già nei prossimi giorni. Ovviamente non è la prima volta che si parla di un cambio al vertice, e Gallera ne è sempre uscito vincitore. Chissà se anche questa volta succederà lo stesso.

