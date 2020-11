Acquisizione Italmobiliare: Partners S.p.A. advisor di Casa della Salute

Partners S.p.A. ha agito quale advisor strategico e finanziario esclusivo di Casa della Salute nell’operazione che ha visto l’ingresso della holding di investimento Italmobiliare nel capitale sociale della Società con il 92.5%. L’Amministratore Delegato e fondatore di Casa della Salute, Marco Fertonani, mantiene la restante quota del 7.5% del capitale.

Casa della Salute, avviata nel 2014 a Busalla, è un poliambulatorio specialistico in diagnostica per immagini, visite specialistiche, chirurgia, odontoiatria, analisi di laboratorio e medicina sportiva, e può oggi contare su 8 centri in Liguria (Genova, Busalla, Manesseno, Albenga) e in Piemonte (Alessandria e Biella). L’ingresso nel capitale di Casa della Salute da parte di Italmobiliare è finalizzato a supportare nell’arco dei prossimi anni un ambizioso percorso di crescita.

Partners ha assistito Casa della Salute in tutte le fasi dell’Operazione, dal supporto strategico-industriale nella predisposizione del Business Plan, alle valutazioni economiche e alla raccolta ed analisi delle offerte, fino alla consulenza finanziaria e alla gestione del processo di M&A.

Il team che ha lavorato all’operazione è stato guidato da Guido Rivolta (CEO di Partners) e da Piero Provasoli (Co-Head del Financial Advisory Team), supportati da Sandro Vecchione e Antonio Maria Zurlo.