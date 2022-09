Acquisto di preservativi, Milano città capofila in Italia

Milano è la città dove si spende di più per i preservativi. E ne acquistano sopratttutto le donneSecondo una ricerca di Everli, il marketplace della spesa online, a livello regionale, la Lombardia fa da capofila e vanta ben tre località nel ranking delle 10 province italiane in cui si spende di più per l'acquisto di prodotti relativi al benessere sessuale; nello specifico, Milano (al primo posto), seguita da Pavia (nono) e Monza Brianza (decimo). Paiono molto attenti alla prevenzione anche in Emilia-Romagna e in Veneto, entrambe con due province in classifica, rispettivamente Bologna (quarta) e Rimini (ottava), Padova (quinta) e Verona (settima). Assenti in questa classifica sono le regioni meridionali e le isole; infatti, la città più a sud d'Italia dove si spende di più per l'acquisto di preservativi e affini è Roma

Preservativi acquistati insieme ad altro nei supermercati per superare imbarazzo

Imbarazzo non se ne prova, sempre secondo la ricerca, ma solo se i preservativi vengono acquistati assieme ad altro (30%) e se non si incontra nessuno di noto (23%). Meno di uno su cinque tra i consumatori (19%) dichiara di essere a disagio e soltanto il 3% non riesce proprio a passare tra quegli scaffali in cerca di condom e manda il partner. Ad un'analisi più approfondita, però si nota che solo un quarto degli italiani (26%) è sempre a suo agio quando acquista profilattici e prodotti simili, mentre quasi la metà (43%) per evitare di arrossire tra le corsie o in cassa deve sentirsi al sicuro da sguardi indiscreti: il pacchetto di preservativi finisce quindi nel carrello, ma solo se è possibile nasconderlo con il resto della spesa e sperando vivamente di non incontrare conoscenti.

Sono soprattutto le donne ad acquistarli

Sempre secondo l'indagine sono soprattutto le donne tra i 35 e i 44 anni ad acquistarli, ma non tutti i mesi (67%) e li prende al supermercato per risparmiare tempo (60%) e denaro (20%).

Le preferenze degli italiani

L'acquisto femminile di prodotti per il benessere sessuale sembra una tendenza transgenerazionale, che si inverte solo superati i 55 anni, in questo caso sono uomini i maggiori acquirenti di condom (56% contro il 44% delle donne). Per quanto riguarda i prodotti scelti, secondo lo studio, gli italiani preferiscono i preservati in lattice di gomma naturale, trasparenti e lubrificati che battono quelli anatomici ultrasottili e quelli aromatizzati alla frutta. Al terzo posto dei preferiti degli italiani, compare poi il gel due in uno e in lista, tra i primi 30, ci sono anche i lubrificanti per rendere i rapporti più confortevoli. Più indietro i sex toys, con l'anello vibrante che chiude la classifica dei prodotti per il benessere sessuale più acquistati al supermercato.