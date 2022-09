Ad Olimpiadi, Sala: "Perchè aspettare". Fontana: "Lo indichi il premier"

Sulla nomina del nuovo ad della Fondazione Milano-Cortina 2026, sono intervenuti oggi sia Beppe Sala sia Attilio Fontana.

Sala: "Credo che si debbano accelerare i tempi"

"È la mia opinione e credo quella di tutti gli altri soci, soprattutto quelli che stanno sul territorio". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala rispondendo ai cronisti sulla richiesta di Fratelli d'Italia di aspettare il nuovo governo per la nomina del nuovo ad della fondazione Milano Cortina. "I tempi li conosciamo- aggiunge Sala- le elezioni, poi l'incarico, poi la formazione del governo…quindi rischiamo di andare a fine novembre-dicembre e questa paralisi è pericolosa. Non capisco perché si debba aspettare". "Detto ciò- conclude SALA- serve anche il nome giusto e ad oggi, non so cosa abbia in mente il Governo, ma non c'è un'ipotesi consolidata, questo è altrettanto vero".

Fontana: "Scelta spetta a premier"

La scelta del nuovo amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina "spetta al presidente del Consiglio". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana a margine dell'inaugurazione della 'fan zone' in piazza Duomo a Milano allestita per gli Europei di basket . Con il premier "siamo in contatto in queste ore e giorni; vediamo se si riesce a trovare una soluzione. Un nome da indicare? E' il presidente che propone, solo lui", ha aggiunto.