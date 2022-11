Addio a Carmelo La Bionda. Icona della musica italiana nel mondo

E’mancato sabato mattina per un brutto male Carmelo La Bionda, 72 anni, icona, insieme al fratello Michelangelo, della musica italiana nel mondo e amico di Affaritaliani.it. Milanesi di adozione e creatori di successi internazionali come “One for me, one for you”, “Vamos a la Playa”, “No Tengo Dinero”, “Innamoratissimo” e “L’estate sta Finendo” , “1-2-3-4 Gimme Some More” i due fratelli hanno anche creato centinaia di Jingles famosi per brands come Coca Cola, Fiat, Cornetto Algida, Sorrisi is Magic.

Loro anche le musiche di tutti i film del duo Bud Spencer e Terence Hill. Tutti lo ricordano come una persona generosa, gentile e sempre disponibile. Proprio su affaritaliani.it una delle ultime interviste rilasciate dal cantante in occasione dei 50 anni del duo musicale. Ci mancherà.