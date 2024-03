Addio a Cocky Mazzetti, voce iconica degli anni Sessanta

Cocky Mazzetti, il cui vero nome era Elsa Mazzetti, si è spenta mercoledì 20 marzo a Milano all'età di 87 anni dopo una lunga malattia, come annunciato dal suo compagno Valentino Mancino su Facebook. E' stata una celebre cantante degli anni Sessanta con quattro partecipazioni al Festival di Sanremo. Nata a Milano il 28 febbraio 1937, ha iniziato la sua carriera musicale nel 1954 nell'Orchestra Zerosei, compiendo anche tournée internazionali. Il suo debutto discografico è avvenuto nel 1960 con la Primary Records, adottando il nome d'arte "Cocky". Nel 1961 ha preso parte al Festival di Sanremo con la canzone "Qualcuno mi ama" e ha ottenuto successo durante l'estate con il brano "Pepito". L'anno successivo, nel 1962, è ritornata a Sanremo con "Tobia" e "Occhi senza lacrime" e ha anche partecipato al Festival di Napoli, classificandosi al terzo anno con "Nuttata 'e luna". Cocky Mazzetti è stata la prima cantante a registrare il brano "La partita di pallone", che in seguito raggiunse i vertici delle classifiche, interpretato da Rita Pavone.

Oltre 50 anni di carriera tra Sanremo, sigle tv e il gruppo "Gli Oldies"

Nel 1963 ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo, raggiungendo il terzo posto con "Giovane giovane" in coppia con Pino Donaggio, e ha presentato anche "Perché perché" con Tony Renis. Ha inciso anche la sigla della trasmissione televisiva "Leggerissimo" con "Dimmelo sottovoce". Nel 1964 ha partecipato al Festival di Sanremo con "Mezzanotte" in coppia con Los Hermanos Rigual, oltre ad essere presente al Cantagiro e al Festival delle Rose. Negli anni successivi, ha continuato a incidere dischi, ma senza ottenere particolare successo di vendita. Dopo una pausa, negli anni Ottanta, è entrata a far parte del gruppo "Gli Oldies" insieme a Wilma De Angelis, Claudio Celli, Ernesto Bonino e Nicola Arigliano. Ha inciso un nuovo album con questa formazione e ha partecipato a numerose trasmissioni televisive, soprattutto su Antennatre e Canale 5. In seguito, ha preso parte alle trasmissioni di Paolo Limiti su Rai 1 come ospite fissa dal 1998 al 2001.