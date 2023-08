Addio a Predeval, fondatore di Mediaworld ed ex ad dell'Inter di Moratti

Aveva fondato il colosso Mediaworld, ma in passato era stato anche amministratore delegato dell'Inter e di Sogemi, la società che gestisce i mercati generali di Milano. Si è spento a 76 anni Luigi Predeval, protagonista del mondo imprenditoriale meneghino e nazionale. Nel 2013 Predeval era stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica, e nel 2017 Ufficiale della Repubblica. L'amicizia di lunga data con la famiglia Moratti lo aveva anche portato a divenire membro del board della Fondazione San Patrignano.

Chi era l'imprenditore Luigi Predeval

Laureato nel 1971 in Economia e Commercio all'Università Cattolica di Milano, aveva nove anni dopo conseguito il master in Finanza alla Harvard Business School. Il rientro in Italia aveva coinciso con l'assunzione di numerosi importanti incarichi ai vertici di diverse società italiane. Gli inizi nel settore marketing di Unilever, quindi il passaggio a McKinsey e poi al gruppo Sme, la società dell'Iri che controllava numerose aziende del settore della ristorazione e della grande distribuzione. Negli anni Novanta altri ruoli di peso: direttore generale di Italgel, poi ad di Pavesi e Motta prodotti da forno. Ancora, in Metro come Country Manager sino al 1998: fu lui il creatore della joint venture con Carrefour, di cui divenne ad. Contemporaneamente, la fondazione di Mediaworld, ancora oggi tra le catene di dispositivi elettronici maggiormente note in Italia.

Predeval: gli incarichi nell'Inter di Massimo Moratti

Chiamato all'Inter da Massimo Moratti come ad e direttore generale, dal 1998 al 2000 fu artefice della quotazione in Borsa della società. Quindi, nuovi incarichi di primissimo piano in Royal Wash, Eurobenzine, Spumador, Pompea e Stirling Square Fund, e successivamente ancora gli incarichi da presidente e amministratore delegato di Sogemi e da presidente di Genova High Tech per la creazione del Polo scientifico e tecnologico di Genova.