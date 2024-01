Addio ad Angelo Stoppani. Con i fratelli creò il mito di Peck

Angelo Stoppani, il re dell'alta gastronomia italiana, è morto all'età di 86 anni, martedì 2 gennaio a Milano. Stoppani ha saputo fare dello storico marchio milanese Peck, di cui è stato proprietario per oltre 40 anni con i suoi fratelli, il punto di riferimento per i gourmet di tutto il mondo. Ha trasformato Peck da negozio a brand sinonimo di qualità, facendo conoscere a livello internazionale il buon cibo di Milano e dell'intera Italia, promuovendo le grandi eccellenze nel settore alimentare, dalle salse ai salumi, dai formaggi agli oli, fino ai vini e ai distillati.

Angelo Stoppani, i suoi fratelli e la salumeria Peck

Primo di sette figli maschi, a 13 anni Angelo inizia a lavorare come garzone in una salumeria di Brescia, dove svolge il primo periodo di apprendimento e acquisisce passione per il lavoro. Ma è a Milano che completa la sua formazione in rinomati negozi di salumeria e gastronomia. Nel 1958 si mette in proprio, inizialmente insieme ai fratelli Mario e Remo, a cui si aggiunge qualche anno dopo anche Lino, rilevando una piccola attività di dettaglio alimentare. Nel 1962 vende il primo negozio per acquistarne uno più grande nel centro di Milano. Nel 1970 la svolta: rileva con i fratelli la storica Salumeria Peck, fondata nel 1883 da Francesco Peck, salumiere di Praga.

Investire nella qualità: tutte le strategie vincenti di Stoppani

Sono gli anni del boom economico, ma anche quelli in cui la grande distribuzione organizzata incomincia ad invadere il mercato. Per contrastare la sfida imposta dai grandi gruppi del retail, Angelo Stoppani rivede le modalità dell'offerta, investendo su fattori molto apprezzati dalla clientela: costante e rigorosa attenzione alla qualità nei prodotti, professionalità nel servizio, ristrutturazione dei negozi, esclusività negli assortimenti. Consolida l'attività di catering e di alta ristorazione, rafforza la linea enoteca, e avvia l'esportazione dei prodotti, sviluppando un'ampia offerta dei prodotti a marchio.

Peck, marchio sinonimo di alta qualità ed eccellenza

Grazie ad Angelo Stoppani, il marchio Peck diventa sinonimo di alta qualità ed eccellenza conosciuto e diffuso in molti paesi, anche per mezzo di importanti accordi commerciali con partner internazionali. L'azienda arriva a dare lavoro ad oltre 130 dipendenti, con fatturati superiori ai 25 milioni di euro. Nel 2013 Stoppani lascia le deleghe operative in Peck. L'azienda viene rilevata dal gruppo di Pietro Marzotto.

Stoppani Cavaliere della Repubblica: "Esempio di grande imprenditoria, impegno e sacrificio"

Nel 2003 Stoppani è stato nominato Cavaliere della Repubblica con questa motivazione: "Il suo percorso imprenditoriale si è sviluppato nel settore del commercio al dettaglio di generi alimentari e caratterizzato da grande lavoro, sacrificio e spirito di iniziativa, grazie ai quali, nonostante la totale mancanza di disponibilità economiche della famiglia, riesce ad affermarsi in un settore completamente diverso rispetto all'attività artigianale del padre, con prodotti esclusivi di alta enogastronomia".