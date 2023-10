Addio al giornalista dell'Agi Angelo Ferrari, grande conoscitore dell'Africa

Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Angelo Ferrari. Aveva 63 anni ed era giornalista dell'agenzia Agi e, in precedenza, di Avvenire e Il Giorno. Se ne va uno dei massimi conoscitori del continente africano: per Agi era stato corrispondente dal Congo per ben 27 anni. E sull'Africa ha scritto numerosi libri, tra i quali 'La pandemia in Africa', 'Sogni', 'Mal d'Africa', 'Africa Bazaar, 'Africa gialla', 'Le nebbie del Congo', 'Il mondo di Jordi', 'Silvia - Diario di un rapimento', sul sequestro di Silvia Romano. Ha animato l'associazione 'Hic sunt leones', sette uomini e amici impegnati in progetti di aiuto alle bambine africane che rischiano la mutilazione genitale. Si è occupato per molti anni anche di politica. Editorialista della rivista "Africa", poco tempo fa scriveva: "Non so come andrà a finire. Ma io ci sono e continuerò a raccontare l'Africa finché avrò la forza di prendere un aereo e partire, di tenere in mano il taccuino e la macchina fotografica".